Вашингтон хочет предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО

В Палате представителей Конгресса США появился законопроект, который предусматривает предоставление Украине статуса главного союзника вне НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.

"Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данного документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств", - говорится в сообщении.

Как сообщается, проект направлен на усиление обороноспособности Украины, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

В проекте говорится, что политика США должна включать поддержку:

- суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также евроатлантической и европейской интеграции нашего государства;

- права народа Украины свободно определять свое будущее и принимать независимые и суверенные решения в сфере внешней политики и политики безопасности, в том числе относительно взаимоотношений с другими странами и международными организациями без вмешательства, запугивания или давления со стороны других стран;

- права Украины на защиту от российской агрессии путем предоставления ей помощи безопасности со стороны США;

- дальнейшего утверждения демократических ценностей в Украине, в том числе путем укрепления верховенства права, усиления прозрачности и ответственности в государственном секторе, а также борьбы с коррупцией.

Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также глава и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среды данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

Источник: prm.ua

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