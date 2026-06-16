Вашингтон и Тегеран выбрали дипломатию

Дипломатическая панорама Ближнего Востока кардинально меняется, заставляя российское руководство наблюдать за процессами, способными лишить кремль главных геополитических и экономических козырей. На фоне масштабного военного противостояния Белый дом и иранское руководство вышли на финишную прямую в согласовании параметров мирного соглашения. Официальная церемония подписания документа запланирована на ближайшую пятницу в Швейцарии. Заключение соглашения наносит сильнейший удар по долгосрочной стратегии москвы, направленной на укоренение глобальной нестабильности и извлечение выгоды из энергетического кризиса.

Вашингтон демонстрирует готовность заместить военное давление жестким дипломатическим торгом. Дональд Трамп в привычном стиле поспешил объявить о победе в социальной сети Truth Social, заявив:«Сделка с Исламской Республикой Иран теперь завершена…Мы получили всё, что хотели».

Вице-президент Джей Ди Вэнс, активно участвовавший в переговорном процессе, охарактеризовал достигнутый прогресс как долгосрочную стратегическую победу, гарантирующую безопасность будущих поколений американцев от иранской ядерной угрозы. Государственный секретарь Рубио, детально излагая требования Вашингтона, зафиксировал жесткие рамки американских интересов, предусматривающие «суровые и долгосрочные ограничения» для Тегерана.

Иранская сторона, измотанная трехмесячной войной и американской морской блокадой, согласилась на сделку ради выживания правящего режима. Несмотря на яростное сопротивление ультраконсервативного «Фронта устойчивости» (Пайдари), спикер парламента Галибаф и прагматичные круги в Тегеране осознали неизбежность компромисса, выбрав спасение экономики вместо продолжения самоубийственной конфронтации.

Архитектура соглашения базируется на четырех ключевых компонентах, формирующих каркас региональной безопасности: полноценное прекращение огня на всех фронтах, включая обязательство прекратить военные действия в Ливане; поэтапное открытие Ормузского пролива в течение первых 30 дней, сопровождающееся разминированием акватории иранскими силами без взимания пошлин; полный демонтаж ядерных амбиций Ирана, фиксирующий обязательство Тегерана не производить ядерное оружие, а также предусматривающий разбавление или вывоз накопленного обогащенного урана под строгим контролем инспекторов МАГАТЭ; предоставление временных разрешений на продажу иранской нефти при условии, что разморозка зарубежных активов и снятие основных санкций будут происходить строго поэтапно, в зависимости от прогресса на технических переговорах.

Окончательный текст меморандума стороны подпишут 19 июня в Женеве, после чего начнутся детальные дискуссии под эгидой международных посредников — Пакистана и Катара.

Достижение договоренностей спровоцировало мгновенную реакцию мировых сырьевых площадок. Известие об открытии Ормузского пролива обвалило котировки марки Brent сразу на 5%. Возвращение легальной иранской нефти на рынок создает долгосрочный тренд на понижение цен, лишая бюджет российской Федерации сверхдоходов, необходимых для финансирования военных расходов.

Для кремля последствия выглядят мрачно. Иранское сырье, освобожденное от жестких ограничений, устремится в Китай и Индию, вступая в прямую конкуренцию с российской нефтью марки Urals. Чтобы сохранить покупателей в Азии, москве придется продавать сырье с еще большими скидками, существенно снижая маржинальность экспорта. Снижение стоимости барреля в условиях растущих расходов на ведение войны против Украины ставит под угрозу макроэкономическую стабильность россии.

Долгое время кремль использовал Иран в качестве удобного инструмента для эскалации хаоса, рассчитывая отвлечь внимание Запада от европейского театра военных действий. Заключение сделки демонстрирует, что Тегеран без колебаний жертвует партнерством с россией ради достижения собственных интересов и нормализации отношений с Вашингтоном.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1101

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