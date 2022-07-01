Вашингтон в ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн

Понад 600 танків та близько 500 артсистем Україна отримає від партнерів, понад 50 країн взяли на себе зобов'язання допомогти Україні озброєнням - Байден на саміті НАТО.

"Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля щодо підтримки України", - повідомив він.

Що увійде до цього пакету допомоги:

● 140 000 протитанкових систем;

● більше 600 танків;

● близько 500 артилерійських систем;

● понад 600 тисяч артилерійських боєприпасів;

● додаткові HIMARS, протикорабельні комплекси та системи ППО.

Обіцянки військової допомоги у таких обсягах звучать від учасників формату “Рамштайн” уперше. До цього Київ неодноразово озвучував свої потреби у озброєнні. У списку, зокрема, 500 танків. Можливо, після саміту НАТО допомога Україні почала виходити на зовсім інший, більш високий рівень. Що ж, краще пізно, аніж ніколи.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15263

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