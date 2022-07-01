Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 60

Вашингтон в ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн

Вашингтон в ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн

Понад 600 танків та близько 500 артсистем Україна отримає від партнерів, понад 50 країн взяли на себе зобов'язання допомогти Україні озброєнням - Байден на саміті НАТО.

"Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля щодо підтримки України", - повідомив він.

Що увійде до цього пакету допомоги:

● 140 000 протитанкових систем;

● більше 600 танків;

● близько 500 артилерійських систем;

● понад 600 тисяч артилерійських боєприпасів;

● додаткові HIMARS, протикорабельні комплекси та системи ППО.

Обіцянки військової допомоги у таких обсягах звучать від учасників формату “Рамштайн” уперше. До цього Київ неодноразово озвучував свої потреби у озброєнні. У списку, зокрема, 500 танків. Можливо, після саміту НАТО допомога Україні почала виходити на зовсім інший, більш високий рівень. Що ж, краще пізно, аніж ніколи.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15263

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У колаборантів наростає референдумна нетерплячка, а кремль не може «впоратися» із окупованими територіями
Сегодня 06:28    2
Росіяни розганяють фейк про те, що їхні війська «добровільно залишили Зміїний»
Сегодня 06:19    29
Бізнес виграє від виходу з росії
Сегодня 06:10    49
Российское невлияние
Сегодня 04:28    113
10 хороших новин 30 червня
Сегодня 01:12    148
Оперативна інформація станом на 18.00 30.06.2022 щодо російського вторгнення
30.06.2022 18:55    188
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 341 дитина
30.06.2022 10:26    151
30 червня 1941 року у Львові Українськими національними зборами проголошено декларацію про відновлення Української держави.
30.06.2022 10:16    174
Інфографіка показує, як НАТО реагує на агресію росії
30.06.2022 10:05    170
Путін озвучив нові цілі війни – про південь України в РФ вже не кажуть
30.06.2022 09:43    596
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 