Василь Шкураков: «Мінфін зацікавлений в мінімізації бюджетних ризиків, адже це дозволяє максимально ефективно управляти державними фінансовими ресурсами та реалізовувати державні програми»

Фіскальні ризики десятиліттями прораховуються в більшості розвинених країн. Це не просто інструмент прогнозованості бюджету, а детальний опис тих подій, до яких слід бути готовими і рекомендаційний посібник того, що треба зробити аби мінімізувати можливі втрати. На пострадянському просторі моделі обрахунку ризиків для бюджету були імплементовані в бюджетний процес, зокрема у Латвії, Грузії.

«Українська економіка постійно переживає трансформацію, а відповідно наша бюджетна система підвладна більшим, ніж в розвинених країнах, ризикам. Міністерство фінансів зацікавлене в їх мінімізації, адже це дозволяє максимально ефективно управляти державними фінансовими ресурсами, реалізовувати державні програми, в тому числі соціальні», - розповів заступник Міністра фінансів Василь Шкураков у колонці для "Інтерфакс-Україна"

Разом з тим, з початку 2020 року світова економіка стикнулася з впливом ефекту від поширення хвороби COVID-19, який став глобальним викликом та ударом для більшості країн, в тому числі й України. Введення карантину та безпрецедентних заходів безпеки, в свою чергу, негативно вплинуло на економічну ситуацію в країні та відповідно на виконання показників державного бюджету.

З метою передбачення фінансових ресурсів у державному бюджеті на поточний рік для вжиття ефективних заходів з нейтралізації негативних наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та підтримки економічної активності в країні, Міністерством фінансів були підготовлені зміни до закону «Про державний бюджет України на 2020 рік», якими передбачалось внесення змін як до дохідної частини бюджету, так й до видаткової, які були прийняті Верховною Радою України.

«Менш ніж за два місяці до Верховної Ради України буде внесено проєкт закону «Про державний бюджет України на 2021 рік». І паралельно з обрахунком доходів та видатків, в Мінфіні наразі йде робота над аналізом фіскальних ризиків та підготовкою відповідного аналітичного документу про фіскальні ризики у наступному році, який би містив рекомендації щодо заходів, яких необхідно вжити для мінімізації таких ризиків», - підсумував Василь Шкураков.

Источник: mof.gov.ua

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