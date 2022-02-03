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Віцепрезидент Єврокомісії заговорив про терміни вступу України до ЄС

Віцепрезидент Єврокомісії заговорив про терміни вступу України до ЄС

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що поки не може назвати можливу дату вступу України до Європейського союзу.

Про це він повідомив в інтервʼю ТСН.

Вступ України до ЄС

Денис Шмигаль під час візиту віцепрезидента в Україну попросив його назвати дату вступу держави до ЄС. Домбровскіс зазначив, що зараз варто зосередитися на виконанні Угоди про асоціацію.

"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у власному виступі також підкреслив, що зараз нам потрібно зосередитися на виконанні Угоди про асоціацію. І це те, що ми обговорювали. Тому що в певному сенсі виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків", - відповів він.

Віцепрезидент також додав, що поки не може назвати конкретні дати.

"Ні, на даному етапі ми не в змозі називати конкретні дати. Як я вже говорив, нам спочатку треба попрацювати і використати весь потенціал Угоди про асоціацію", - пояснив він.

Источник: novyny.live/

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