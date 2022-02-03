Віцепрезидент Єврокомісії заговорив про терміни вступу України до ЄС
Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що поки не може назвати можливу дату вступу України до Європейського союзу.
Про це він повідомив в інтервʼю ТСН.
Вступ України до ЄС
Денис Шмигаль під час візиту віцепрезидента в Україну попросив його назвати дату вступу держави до ЄС. Домбровскіс зазначив, що зараз варто зосередитися на виконанні Угоди про асоціацію.
"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у власному виступі також підкреслив, що зараз нам потрібно зосередитися на виконанні Угоди про асоціацію. І це те, що ми обговорювали. Тому що в певному сенсі виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків", - відповів він.
Віцепрезидент також додав, що поки не може назвати конкретні дати.
"Ні, на даному етапі ми не в змозі називати конкретні дати. Як я вже говорив, нам спочатку треба попрацювати і використати весь потенціал Угоди про асоціацію", - пояснив він.
Источник: novyny.live/