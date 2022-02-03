Віцепрезидент Єврокомісії заговорив про терміни вступу України до ЄС

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що поки не може назвати можливу дату вступу України до Європейського союзу.

Про це він повідомив в інтервʼю ТСН.

Вступ України до ЄС

Денис Шмигаль під час візиту віцепрезидента в Україну попросив його назвати дату вступу держави до ЄС. Домбровскіс зазначив, що зараз варто зосередитися на виконанні Угоди про асоціацію.

"Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у власному виступі також підкреслив, що зараз нам потрібно зосередитися на виконанні Угоди про асоціацію. І це те, що ми обговорювали. Тому що в певному сенсі виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків", - відповів він.

Віцепрезидент також додав, що поки не може назвати конкретні дати.

"Ні, на даному етапі ми не в змозі називати конкретні дати. Як я вже говорив, нам спочатку треба попрацювати і використати весь потенціал Угоди про асоціацію", - пояснив він.

Источник: novyny.live/

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