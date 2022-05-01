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Від 24 лютого в Маріуполі росіяни вбили вдвічі більше людей, ніж фашисти за два роки окупації міста

Від 24 лютого в Маріуполі росіяни вбили вдвічі більше людей, ніж фашисти за два роки окупації міста

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко:

За два роки фашисти вбили у Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців. Понад 40 тисяч людей – насильно вивезено. Це один із найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії. Армія росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців.

Загалом окупанти незаконно вивезли стільки ж маріупольців, як і гітлерівські війська за роки окупації.

російську армію та їхні звірства необхідно зупинити!

Источник: https://t.me/hueviykharkov/57588

Новости портала «Весь Харьков»

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