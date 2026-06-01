Від планування до штурму: як гартується бойова майстерність прикордонного підрозділу «Щит» (ВІДЕО)

Кожна успішна операція на передовій починається не з пострілів, а з чіткого розрахунку. Надійна оборона та ефективний штурм – це результат сотень годин вишколу.

На відео – елементи комплексної підготовки наших прикордонників:

● тактичне планування: розбір бойових завдань, робота з картами та взаємодія в групах;

● штурм у закритому просторі: відпрацювання зачистки приміщень та робота у двійках;

● злагодженість під вогнем: контроль секторів, радіокомунікація та залізна дисципліна.

Діємо швидко, рішуче та безпомилково. Разом до перемоги!

Джерело: dpsu.gov.ua

