Від планування до штурму: як гартується бойова майстерність прикордонного підрозділу «Щит» (ВІДЕО)
Кожна успішна операція на передовій починається не з пострілів, а з чіткого розрахунку. Надійна оборона та ефективний штурм – це результат сотень годин вишколу.
На відео – елементи комплексної підготовки наших прикордонників:
● тактичне планування: розбір бойових завдань, робота з картами та взаємодія в групах;
● штурм у закритому просторі: відпрацювання зачистки приміщень та робота у двійках;
● злагодженість під вогнем: контроль секторів, радіокомунікація та залізна дисципліна.
Діємо швидко, рішуче та безпомилково. Разом до перемоги!
Джерело: dpsu.gov.ua