Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:29
Просмотров: 66

Від планування до штурму: як гартується бойова майстерність прикордонного підрозділу «Щит» (ВІДЕО)

Від планування до штурму: як гартується бойова майстерність прикордонного підрозділу «Щит» (ВІДЕО)

Кожна успішна операція на передовій починається не з пострілів, а з чіткого розрахунку. Надійна оборона та ефективний штурм – це результат сотень годин вишколу.

На відео – елементи комплексної підготовки наших прикордонників:

● тактичне планування: розбір бойових завдань, робота з картами та взаємодія в групах;

● штурм у закритому просторі: відпрацювання зачистки приміщень та робота у двійках;

● злагодженість під вогнем: контроль секторів, радіокомунікація та залізна дисципліна.

Діємо швидко, рішуче та безпомилково. Разом до перемоги!

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бережна: У 2026 році фінансування культури зросло на майже 40%
Сегодня 11:11    69
Ідеологічний зашморг: росія посилює тиск на населення ТОТ
Сегодня 10:50    76
Дитячі табори для потреб армії рф
Сегодня 10:20    95
В Україні будують 113 підземних шкіл: у МОН розповіли, коли вони будуть готові
Сегодня 10:09    77
Компанія відсудила у "Гарантованого покупця" борг за "зелену" електроенергію
Сегодня 09:59    95
Програміст відстежує літаки багатіїв, щоб помітити “кінець світу” раніше за інших
Сегодня 09:26    107
Уряд дозволив оборонним підприємствам орендувати держмайно без аукціонів
Сегодня 09:19    85
Не дочекалися цілі: прикордонники бригади «Форпост» знищують ворожі дрони-«ждуни (ВІДЕО)
Сегодня 09:12    102
Цифрова цензура для дітей на ТОТ
Сегодня 09:05    93
Весняні морози знищили понад 20% потенційного врожаю полуниці
Сегодня 08:58    97
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 