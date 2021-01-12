Від початку 2021 року кордон держави перетнуло понад 400 тисяч осіб

Прикордонники підбили підсумки першої декади святкового січня.

Загалом від початку 2021 року прикордонному контролю піддано 400 тисяч осіб та більше 95 тисяч транспортних засобів.

Також під час заходів прикордонного контролю більше як 400 особам співробітники Держприкордонслужби відмовили в пропуску, із яких понад 100 осіб – це потенційні нелегальні мігранти.

Крім цього викрито 3 спроби використання громадянами підроблених документів, ще 25 осіб намагалися пройти контроль за недійсними документами.

Також охоронці кордону виявили 9 одиниць зброї, 47 боєприпасів, понад 1,5 кг психотропів, товари на понад 200 тис. грн. та 5 спеціально виготовлених тайників для їх переміщення.

Источник: dpsu.gov.ua

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