Сегодня 10:05
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Від сьогодні - заміна старих купюр - НБУ
С сегодняшнего дня Национальный банк Украины начнет изымать из обращения бумажные банкноты номиналом 5,10,20 и 100 гривен образца 2003-2007 годов
Деньги будут и дальше находиться в обиходе, но при желании граждане смогут обменять их на более новые купюры.
Вместо старых банкнот в обращение поступят оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года и банкноты номиналами 20 и 100 гривен 2022 года выпуска.
Таким образом Нацбанк решил повысить качество наличных денег в обращении и улучшить наличные расчеты.
Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/50534