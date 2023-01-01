Від сьогодні - заміна старих купюр - НБУ

С сегодняшнего дня Национальный банк Украины начнет изымать из обращения бумажные банкноты номиналом 5,10,20 и 100 гривен образца 2003-2007 годов

Деньги будут и дальше находиться в обиходе, но при желании граждане смогут обменять их на более новые купюры.

Вместо старых банкнот в обращение поступят оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года и банкноты номиналами 20 и 100 гривен 2022 года выпуска.

Таким образом Нацбанк решил повысить качество наличных денег в обращении и улучшить наличные расчеты.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/50534

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