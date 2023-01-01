Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:05
Просмотров: 152

Від сьогодні - заміна старих купюр - НБУ

Від сьогодні - заміна старих купюр - НБУ

С сегодняшнего дня Национальный банк Украины начнет изымать из обращения бумажные банкноты номиналом 5,10,20 и 100 гривен образца 2003-2007 годов

Деньги будут и дальше находиться в обиходе, но при желании граждане смогут обменять их на более новые купюры.

 

Вместо старых банкнот в обращение поступят оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года и банкноты номиналами 20 и 100 гривен 2022 года выпуска.

Таким образом Нацбанк решил повысить качество наличных денег в обращении и улучшить наличные расчеты.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/50534

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новорічний терор Києва: американські дипломати потролили росіян
Сегодня 10:35    146
ISW, 31 декабря
Сегодня 09:51    136
В ночь с 31 декабря на 1 января российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе «Shahed-131/136»
Сегодня 09:38    147
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно
Сегодня 09:02    138
"Ствол 2 блока сигарет стоит" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:52    166
С начала войны из плена оккупантов удалось освободить 1596 украинцев
Сегодня 08:38    138
«Бойові комарі» та російський паспорт Зеленського: 5 найабсурдніших фейків росіян за час повномасштабної війни
Сегодня 08:24    149
Ми вистояли (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:09    146
«Нехай 2023 рік обов’язково стане роком ПЕРЕМОГИ!» – Очільник СБУ Василь Малюк
Сегодня 07:55    121
Серьёзных повреждений энергосистемы Украины удалось избежать благодаря работе украинской ПВО, - Министр энергетики
Сегодня 07:41    152
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 