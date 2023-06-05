Вдалося повернути в Україну 371 дитину з депортації — Президент

Дорогі українці й українки!

Вже завершилася рятувальна операція в місті Підгородне на Дніпровщині, де російська ракета зруйнувала будинки.

25 людей зазнали поранень, з них пʼятеро – діти. Давид, йому 6 років, – тяжкий стан, хлопець госпіталізований. Денис, йому 11 років, – теж тяжкий стан, госпіталізований. Олександр, 15 років, – теж тяжкий стан. Ліза, 17 років, – лікування амбулаторне. Кіра, їй 10 років, – мінно-вибухова травма, лікування амбулаторне. Боляче бачити такі звіти.

Ліза, 2 роки дівчинці, вона була вбита цією російською ракетою. Ймовірно, «Іскандер». Мої співчуття рідним і близьким…

Російський терор забрав життя сотень наших дітей, і лише за час від 24 лютого, за час повномасштабної війни, достеменно відомо про загибель 485 діточок. Це число, яке ми можемо офіційно підтвердити, знаючи дані кожної дитини.

На жаль, справжнє число більше. Щоразу, коли ми звільняємо нашу землю від російських окупантів, ми дізнаємося страшну правду про окупацію. Про те, скільки людей, скільки дітей у похованнях на окупованій території – у могилах цієї війни, цієї агресії. І скільки ще досі під руїнами у спалених Росією українських містах і селах.

Поки що, на жаль, не маємо повної інформації про сотні тисяч дітей, які були депортовані в Росію. Станом на сьогодні завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину з депортації. При тому, що нам достеменно відомо принаймні про 19 505 депортованих українських дітей, і це лише частина від усіх тих наших маленьких українців і українок, які досі у ворога. Яких ми усіх маємо повернути.

Сьогодні в нашій державі – день памʼяті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Ще з 14-го року. Дітей, які були б живі, якби купка бандитів у Кремлі, у Москві не відчула себе вождями, які нібито мають право вершити долю народів.

Кожен із цих бандитів буде засуджений. Я не сумніваюся в цьому. На цей результат працюють усі необхідні правові інституції.

І сьогодні, у цей день памʼяті, я хочу подякувати усім у світі, хто підтримує наші зусилля заради справедливості. Заради покарання кожного, хто приніс на нашу землю терор, кожного, хто вбиває й депортує дітей і дорослих.

Я вдячний усім у світі, хто допомагає роботі Міжнародного кримінального суду, його команді в розслідуванні російських злочинів на українській землі. І хто допомагає нам організовувати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України – щодо того первісного злочину, який породив усі інші страшні злочини цієї війни.

Хай вироки щодо рашистів, які вони одного дня почують на лаві підсудних, – законні та справедливі вироки – будуть свідченням того, що світ все ж таки берегтиме життя, берегтиме цивілізованість. І що все ж таки настане той час, коли діти на Землі – в Україні та будь-де ще – будуть захищені від такого зла, як російське зло, і від таких агресій.

Ось чому так важливо, щоб сила справедливості, сила відповідальності була потужною згадкою про кожне життя, яке було забране злом, Росією.

І частиною цієї відповідальності – обовʼязковою частиною – на сьогодні є санкції. Санкції світу, які змушують Росію платити ціну за те, що вона робить. Санкції, які мають обмежувати російську здатність до терору по максимуму.

Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії, без яких Росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими.

Ми бачимо кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, чия територія або юрисдикція, чиї громадяни використовуються Росією для продовження терору. І ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами, – щоб не було в російських ракетах, у російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки будуть.

Дякую всім, хто допомагає нам боротися зі злом агресії!

Слава всім нашим воїнам! І дякую за сьогоднішній день на передовій.

Слава Україні!





Агентство Телевидения Новости