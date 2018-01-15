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Відбулася зустріч Генерального прокурора України Юрія Луценка з заступником Генерального прокурора Грузії Георгієм Гогадзе

Відбулася зустріч Генерального прокурора України Юрія Луценка з заступником Генерального прокурора Грузії Георгієм Гогадзе

12 січня 2018 року у Генеральній прокуратурі України відбулася зустріч Генерального прокурора України Юрія Луценка з заступником Генерального прокурора Грузії Георгієм Гогадзе.

Під час заходу сторони обговорили найбільш актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема щодо міжнародно-правової допомоги під час кримінального провадження та екстрадиції.

Учасники зустрічі позитивно оцінили існуючий формат взаємодії у цій сфері та можливість обміну напрацюваннями на експертному рівні.

Підбиваючи підсумки зустрічі, сторони відзначили її конструктивний характер та висловили сподівання на співпрацю у майбутньому.

За матеріалами Департамента міжнародно-правового співробітництва

Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=222076

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