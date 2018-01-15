Відбулася зустріч Генерального прокурора України Юрія Луценка з заступником Генерального прокурора Грузії Георгієм Гогадзе
12 січня 2018 року у Генеральній прокуратурі України відбулася зустріч Генерального прокурора України Юрія Луценка з заступником Генерального прокурора Грузії Георгієм Гогадзе.
Під час заходу сторони обговорили найбільш актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема щодо міжнародно-правової допомоги під час кримінального провадження та екстрадиції.
Учасники зустрічі позитивно оцінили існуючий формат взаємодії у цій сфері та можливість обміну напрацюваннями на експертному рівні.
Підбиваючи підсумки зустрічі, сторони відзначили її конструктивний характер та висловили сподівання на співпрацю у майбутньому.
За матеріалами Департамента міжнародно-правового співробітництва
Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=222076