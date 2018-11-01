Відбулися випробування нового українського Мобільного мінометного комплексу, - О. Турчинов

Під час навчань на полігоні Збройних Сил України відбулися випробування нового українського 120-мм Мобільного мінометного комплексу «Барс-8ММК», на яких був присутній Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

За словами Секретаря РНБО України, Мобільний мінометний комплекс створено українськими виробниками на базі бронеавтомобіля «Барс-8». Він також повідомив, що бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.

«Комплекс може швидко пересуватися до необхідної точки ведення вогню, його комп'ютерна система дозволяє позиціонуватися на місцевості, час підготовки до стрільби з похідного положення - всього 1 хвилина», - сказав О. Турчинов, додавши, що ще близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб покинути вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога. Він також повідомив, що боєкомплект - 60 мін, а екіпаж бойової машини складається всього з трьох осіб.

«Виробничники вирішили кілька задач під час розробки цього Мобільного мінометного комплексу - зокрема, досягли максимальної швидкості розгортання і згортання, здатності мобільно пересуватися по бездоріжжю, можливості вразити ціль з високою точністю, і, головне, - безпеки його використання», - сказав Секретар РНБО України.

Секретар РНБО України висловив переконання, що після завершення державних випробувань та взяття на озброєння «Мобільний мінометний комплекс посяде гідне місце в озброєнні Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій».

Источник: rnbo.gov.ua

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