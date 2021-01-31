Відбулось перше в 2021 році засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабміні

29 січня відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України під головуванням Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Участь у заході також взяли заступник Міністра Сергій Глущенко, Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька, Головний державний ветеринарний інспектор України Борис Кобаль та інші члени комісії.

Учасники засідання проаналізували поточну епізоотичну ситуацію в Україні та стан виконання плану протиепізоотичних заходів у 2020 році. За результатами обговорень комісія затвердила завдання на 2021 рік. Було наголошено на посиленні ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті під час переміщення продуктів тваринного походження.

Також було погоджено проєкт Методики створення і використання резерву ветеринарних препаратів.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні було оновлено склад Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, до якої увійшли 37 представників центральних органів виконавчої влади, народних депутатів, Національної академії аграрних наук та інших установ.

“Своєчасне реагування на загрози, пов’язані із загостренням епізоотичної ситуації в світі, дозволяє мінімізувати ризики поширення небезпечних хвороб в Україні. У свою чергу, це є надзвичайно важливим для збереження нашого експорту і зовнішніх ринків”, - наголосив Міністр Ігор Петрашко.

Довідково:

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кабінеті Міністрів України – це постійно діючий орган, який здійснює оперативний контроль, керівництво і координацію діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, фізичних осіб щодо запобігання і ліквідації спалахів особливо небезпечних хвороб, а також масових отруєнь тварин.

Источник: me.gov.ua

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