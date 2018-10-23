Відбулось перше засідання Комітету з врегулювання недіючих кредитів державних банків

У Національному банку відбулось перше засідання робочої групи (Комітету) з врегулювання непрацюючих кредитів державних банків, утвореного рішенням Ради з фінансової стабільності.

Згідно регламенту, до складу Комітету увійшли в.о. Міністра фінансів Оксана Маркарова, перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова, заступник Міністра фінансів Юрій Гелетій, радник Міністра фінансів Масару Танака, директор юридичного департаменту Міністерства фінансів України Олена Скрипкіна, директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук, директор департаменту банківського нагляду НБУ Дегтярьова Наталія, директор юридичного департаменту НБУ Заморський Олег, заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

Під час засідання Комітету учасники обговорили поточний стан роботи державних банків з непрацюючими кредитами та ключові перешкоди для ефективного захисту інтересів банків у взаємодії із недобросовісними позичальниками. Було прийнято рішення розробити загальні принципи з врегулювання NPL для державних банків для затвердження на наступному засіданні Комітету.

«Хоча всі ці банки – державні, кожен з них – незалежна комерційна одиниця, у кожного своє правління, своя спостережна рада, свій комерційний інтерес. Тому самі вони між собою навряд чи можуть вирішити, як в цілому найкраще для держави врегульовувати проблемні борги. Правління банку отримуватиме рекомендації через спостережну раду. Це має посилити самостійну роботу банку і прискорити рішення по NPL», – пояснила Оксана Маркарова.

За рішенням Комітету та з врахуванням рекомендацій МВФ, з березня 2019 року Міністерство фінансів розпочне регулярно інформувати громадськість про результати роботи з врегулювання NPL державних банків.

Довідково

Комітет (робоча група) з врегулювання недіючих кредитів державних банків було створено рішенням Ради з фінансової стабільності у липні 2018 року. До його складу входять представники Національного банку України, Міністерства фінансів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Основними завданнями Комітету є розробка та надання рекомендацій органам управління державних банків в питаннях роботи з непрацюючими кредитами.

Источник: minfin.gov.ua

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