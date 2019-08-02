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Відбулося перше засідання конкурсної комісії з відбору членівРади з державної підтримки кінематографії

Відбулося перше засідання конкурсної комісії з відбору членівРади з державної підтримки кінематографії

1 серпня в Міністерстві культури України відбулося перше засідання конкурсної комісії з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії.

За результатами засідання було визначено перелік претендентів, допущених до другого засідання конкурсної комісії, ухвалено рішення про спосіб рейтингового голосування щодо визначення переможців конкурсу, дату і час проведення другого засідання конкурсної комісії (протокол додається).

Источник: mincult.kmu.gov.ua

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