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Відбулося перше засідання конкурсної комісії з відбору членівРади з державної підтримки кінематографії
1 серпня в Міністерстві культури України відбулося перше засідання конкурсної комісії з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії.
За результатами засідання було визначено перелік претендентів, допущених до другого засідання конкурсної комісії, ухвалено рішення про спосіб рейтингового голосування щодо визначення переможців конкурсу, дату і час проведення другого засідання конкурсної комісії (протокол додається).
Источник: mincult.kmu.gov.ua
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