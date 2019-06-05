Сьогодні, 4 червня під головування заступника Міністра культури України Юрія Рибачука відбулося засідання Бібліотечної ради при Міністерстві культури України. До складу Бібліотечної ради увійшли представники від провідних бібліотек, наукових установ, закладів освіти, неурядових організацій, підприємств та організацій, що проводять свою діяльність у бібліотечній сфері, зокрема представники Української бібліотечної асоціації, а також зацікавлених органів державної влади.

Бібліотечна рада при Міністерстві культури України є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінкультури, що створена з метою підготовки пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері бібліотечної справи. Її основними завданнями є сприяння удосконаленню правових та економічно-організаційних умов розвитку бібліотечної справи а також підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері бібліотечної справи.

Під час засідання члени Бібліотечної ради розглянули основні напрямки розвитку бібліотечної галузі в умовах децентралізації, предметом обговорення стали такі нагальні питання як збереження бібліотечної мережі в умовах децентралізації, правові аспекти функціонування бібліотек в об’єднаних територіальних громадах, варіанти організації мережі публічних бібліотек.

Учасники засідання також обговорили пропозицій до нової редакції Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та Плану заходів до Стратегії розвитку бібліотечної справи в України до 2025 року.

З питань налагодження ефективної співпраці з Українським інститутом книги виступила очільниця цієї установи Олександра Коваль. Зокрема, вона порушила питання ефективної комунікації при реалізації бюджетної програми "Українська книга" для придбання книжкової продукції для поповнення фондів публічних бібліотек.

Источник: mincult.kmu.gov.ua

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