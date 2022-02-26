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Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким - НГУ
Ситуація щодо російського вторгнення!
Увага! Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування.
Прохання проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях.
Інформація наразі перевіряється на достовірність. Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то задавайте питання на яке знаєте лише ви двоє відповідь, наприклад:
▫️Назва дитячого садочку в який ходив
▫️Номер школи в якій навчався
▫️День народження матері
#stoprussia
Національна гвардія України
Источник: facebook.com / Національна поліція України
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