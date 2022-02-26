Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким - НГУ

Ситуація щодо російського вторгнення!

Увага! Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування.

Прохання проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях.

Інформація наразі перевіряється на достовірність. Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то задавайте питання на яке знаєте лише ви двоє відповідь, наприклад:

▫️Назва дитячого садочку в який ходив

▫️Номер школи в якій навчався

▫️День народження матері

#stoprussia

Національна гвардія України

Источник: facebook.com / Національна поліція України

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