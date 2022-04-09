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Відбувся третій обмін полоненими: додому повертаються 12 наших військових, – Верещук

Відбувся третій обмін полоненими: додому повертаються 12 наших військових, – Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оголосила про третій обмін полоненими з рф.

Про це йдеться у її заяві, пише hromadske.ua.

«За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей», – повідомила Верещук.

Агентство Телевидения Новости

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