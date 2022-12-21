Відключення світла на Харківщині одні з найбільш впорядкованих, – Шмигаль

В Україні проведено перевірку обленерго на справедливий розподіл електроенергії між споживачами під час планових відключень.

Результати перевірки озвучили на засіданні Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Позапланові перевірки операторів систем розподілу пройшли в усіх сферах країни. На першому етапі виявили вже 193 порушення.

Найпоширеніші з них:

порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;застосування стабілізаційних графіків, які не передбачені чинним законодавством;відсутність у графіках планових відключень об’єктів, які не входять до списку критичної інфраструктури;недотримання тривалості відключення;відсутність узгодженого з органами місцевого самоврядування переліку підприємств, що входять до переліку критичної інфраструктури.

Лідерами з порушень стали такі оператори, як ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», АТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго» та ВАТ «Чернігівобленерго».

Найменше порушень зафіксовано у АТ «Прикарпаттяобленерго», АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Кіровоградобленерго».

«Держінспекція з енергетичного нагляду вже склала відповідні акти щодо зазначених порушень. Вони мають бути усунені до 31 грудня. Якщо цього не зроблять – буде покарано у рамках законодавства. Перевірятимуть операторів тепер на постійній основі під час воєнного стану», – повідомляється на сайті Кабміну.

Агентство Телевидения Новости