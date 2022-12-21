Відключення світла на Харківщині одні з найбільш впорядкованих, – Шмигаль
В Україні проведено перевірку обленерго на справедливий розподіл електроенергії між споживачами під час планових відключень.
Результати перевірки озвучили на засіданні Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Позапланові перевірки операторів систем розподілу пройшли в усіх сферах країни. На першому етапі виявили вже 193 порушення.
Найпоширеніші з них:
порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;застосування стабілізаційних графіків, які не передбачені чинним законодавством;відсутність у графіках планових відключень об’єктів, які не входять до списку критичної інфраструктури;недотримання тривалості відключення;відсутність узгодженого з органами місцевого самоврядування переліку підприємств, що входять до переліку критичної інфраструктури.
Лідерами з порушень стали такі оператори, як ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», АТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго» та ВАТ «Чернігівобленерго».
Найменше порушень зафіксовано у АТ «Прикарпаттяобленерго», АТ «Харківобленерго» та ПрАТ «Кіровоградобленерго».
«Держінспекція з енергетичного нагляду вже склала відповідні акти щодо зазначених порушень. Вони мають бути усунені до 31 грудня. Якщо цього не зроблять – буде покарано у рамках законодавства. Перевірятимуть операторів тепер на постійній основі під час воєнного стану», – повідомляється на сайті Кабміну.