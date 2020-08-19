Відкрито реєстрацію на онлайн-курс про дистанційне і змішане навчання

18 серпня 2020 року під час щорічної Серпневої конференції презентовано онлайн-курс про дистанційне і змішане навчання. Реєстрація на курс відкрита для педагогів і керівників закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти.

“Карантин став викликом для всіх учасників освітнього процесу: педагогів, адміністрації, учнів та їхніх батьків. Зовсім непросто організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів і давати раду технічним проблемам. Щоб протягом наступного навчального року освітяни краще знали, як комфортно та ефективно організувати освітній процес, ми запускаємо онлайн-курс для педагогів та керівників закладів освіти”, — зазначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Онлайн-курс розроблений для педагогів і керівників шкіл та закладів професійно-технічної освіти, а також освітніх управлінців. Цей курс допоможе освітянам легко організувати дві форми навчання:

● дистанційну, коли учасники віддалені один від одного і взаємодіють за допомогою сучасних цифрових технологій;

● змішану, що поєднує дистанційне та очне навчання, тобто передбачає застосування технологій дистанційного навчання на очній формі.

25 серпня всі охочі зможуть розпочати навчання на перших модулях курсів. Переходьте за посиланням та реєструйтеся, щоб не пропустити вихід першого модуля онлайн-курсів про дистанційний та змішаний формати навчання для закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти. Кожен наступний модуль буде виходити за тиждень: 1, 8 та 15 вересня.

Курс розроблений Міністерством освіти і науки України спільно зі студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Швейцарії в рамках Швейцарсько-українського проєкту DECIDE – “Децентралізація для розвитку демократичної освіти”, який впроваджується Консорціумом ГО “DOCCU - Розвиток громадянських компетентностей в Україні” та Цюріхського педагогічного університету (PH Zurich, Швейцарія).

При підготовці курсу використані матеріали посібника “Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації”, розробленого ГО “Смарт освіта” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

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Нагадаємо, МОН оприлюднило рекомендації щодо організації освітнього процесу з 1 вересня у закладах позашкілля, загальної середньої, фахової передвищої освіти, профтехах і вишах.

Зокрема, до закладів допускатимуть лише у масках або респіраторах, водночас на заняттях їх можна буде не використовувати. Педагоги опитуватимуть учнів/студентів щодо їхнього самопочуття і зможуть проводити уроки на відкритому повітрі.

Источник: mon.gov.ua

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