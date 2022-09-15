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Відновити документи можна через мобільні сервісни центри МВС

Відновити документи можна через мобільні сервісни центри МВС

14 вересня мобільний сервісний центр МВС розпочав надавати державні послуги в смт Донець Ізюмського району, зокрема, для мешканців деокупованих Балаклії та Ізюма.

Громадяни зверталися за послугами з відновлення документів – посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також послуги з реєстрації та перереєстрація авто.

Як зазначили в Регіональному сервісному центрі МВС в Харківській області, попередньо записалося 11 людей, а вже після початку роботи прийшли більше 50 громадян.

«Оскільки поки на нещодавно деокупованих територіях є певні проблеми з електропостачанням та зв’язком, ми приїздимо в найближчі населені пункти, де можемо надати державні послуги всім охочим. Сьогодні також поїхали в Чугуїв, куди підвозили людей з Чкаловського та Вовчанська. Маємо дуже великий попит у населення», – розповів начальник Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області Валерій Бондаренко.

Агентство Телевидения Новости

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