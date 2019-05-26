Відновити документи на будинок та ділянку: складно, але можливо

Від цього ніхто не застрахован: втратити документи на будинок та землю можна з необачності до крадіжок, пожеж та інших непередбачуваних ситуацій.

Зараз, відповідно до Цивільного кодексу України, право власності та інші речові права на нерухоме майно підлягає обов’язковій реєстрації. Якщо з будь-яких причин таке право не було зареєстровано, а документи втрачено, особа, що є власником майна, або її законний представник за довіреністю має пройти процедуру їх відновлення.

Як розповіла Світлана Мазницька, фахівець Чугуївського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, за частковим відновленням документів необхідно звернутись до бюро технічної інвентаризації (далі – БТІ). Саме БТІ займається обліком нерухомості, її описом та подальшим розміщенням цієї інформації в державних реєстрах. З моменту початку експлуатації будь-якого об’єкта нерухомості заводиться інвентаризаційна справа, в якій міститься вся інформація про це майно. Особа – власник майна або її законний представник має звернутись до БТІ з письмовою заявою про отримання копії інвентаризаційної справи та сплатити відповідне державне мито. До зая­ви слід додати копію паспорта й ідентифікаційного коду власника, копію документів, що підтверджують право власності (за наявності), копію довіреності (якщо запит здійс­нює представник). У разі позитивного розгляду справи ви отримаєте дублікат матеріалів справи, однак перелік цих документів буде індивідуальний для кожного випадку. Зазвичай до матеріалів інвентаризаційної справи входять: технічний паспорт, плани будівлі та/або земельної ділянки, інші документи.

Якщо на момент придбання нерухоме майно було на балансі в держави, особа – власник майна або її законний представник, може звернутись із письмовою заявою до органу виконавчої влади, яким було прийнято рішення про передачу майна, та отримати копію відповідних документів (коли та кому було передано, на якій підставі).

Уся зібрана інформація – як самі дублікати документів, так і відмови в їх наданні – все це є необхідним підґрунтям для подання відповідної позовної заяви до суду.

Особа – власник майна або його законний представник, – яка бажає підтвердити своє право власності, має звернутись до суду з позовною заявою «про захист права власності від порушень, не пов’язаних з позбавленням права володіння» (за ст. 391 ЦК України). Якщо особа – власник майна помирає, не встигнувши належним чином відновити втрачені документи, спадкоємці мають право звернутись до суду з позовною заявою «про визнання права власності в порядку спадкування за законом/заповітом», залежно від виду спадкування. Крім того, позивачі в цивільних справах мають сплатити відповідні судові витрати, пов’язані з розглядом судової справи, а саме судовий збір та, у разі необхідності, інші додаткові витрати.

Для отримання додаткової інформації можна звернутись до найближчого центру/бюро правової допомоги, адресу якого можна дізнатись за телефоном 0800-213-103. Отримання правових консультацій та інформації в центрах/бюро правової допомоги є безоплатним для всіх громадян. Більш того, особи, що належать до вразливих верств населення (відповідно до переліку, зазначеному в ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»), можуть отримати безоплатного правозахисника для складання позовної заяви та/або представництва інтересів особи в суді.

Источник: slk.kh.ua

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