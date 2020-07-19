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Відновлення зрошення стане додатковим фактором розвитку АПК Півдня і всієї України, - Петрашко

Відновлення зрошення стане додатковим фактором розвитку АПК Півдня і всієї України, - Петрашко

У Мінекономіки активно працюють над реалізацією Стратегії з розвитку зрошення в Україні на період до 2030 року із залученням широкого кола фахівців цієї галузі. Відновлення зрошення забезпечить сталий розвиток сільськогосподарської галузі у Південних регіонах та реалізацію аграрного потенціалу всієї України.

Про це зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в Одесі під час круглого столу на тему: «Відновлення зрошення в зонах ризикового землеробства».

Участь у заході взяли заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, представники Одеської ОДА, одеської філії ДУ «Держґрунтохорона», Державного агентства водних ресурсів України, Інституту водних проблем і меліорації НААН, науковці, керівники аграрних підприємств та фермери.

"Питання відновлення зрошення потребують нагальної уваги. Впровадження Стратегії та спільних напрацювань дозволить ефективніше реалізовувати наш аграрний потенціал, зокрема, збільшити обсяг виробництва агропродукції, створити нові робочі місця, залучити інвестиції та стимулювати розвиток бізнесу на селі», - зауважив Ігор Петрашко.

Учасники зустрічі детально обговорили передумови та перспективи розвитку зрошення в Одеській області і в інших південних областях, а також розглянули перспективи розвитку зрошувальної інфраструктури.

Источник: me.gov.ua

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