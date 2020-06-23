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Відновлено пропуск у КПВВ «Новотроїцьке»

Відновлено пропуск у КПВВ «Новотроїцьке»

За розпорядженням Командувача операції об’єднаних сил у Донецькій області розпочав роботу КПВВ «Новотроїцьке».

22 червня у зазначеному контрольному пункті в’їзду-виїзду з 09:00 до 18:00 буде здійснюватися пропуск.

З міркувань безпеки за пів години до завершення зазначеного часу допуск осіб на територію КПВВ для перетину лінії розмежування буде суттєво обмежено.

Для перетинання лінії розмежування в КПВВ громадяни будуть допускатися із засобами захисту органів дихання. Одночасно у контрольному пункті зможе перебувати така кількість осіб, що забезпечить дотримання соціальної дистанції.

Крім того громадяни, які слідують з тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний скринінг температури тіла та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19. Також варто врахувати, що громадяни будуть пропускатись з тимчасово окупованої території лише за умов проходження самоізоляції, з використанням додатку «Дій вдома».

Нагадуємо, що за наказом Командувача ООС, з 10 червня відновлено роботу КПВВ «Станиця Луганська» в Луганській області і «Мар’їнка» в Донецькій області. З 10 червня через «Мар’їнку» жодна особа не потрапила на тимчасово окуповану територію та не прибула звідти.

Станом на 12:00 з тимчасово окупованої території через КПВВ «Новотроїцьке» прибуло 13 осіб, у тому числі двоє випускників шкіл для участі в ЗНО. На тимчасово окуповану територію прослідувало 3 особи.

Источник: dpsu.gov.ua

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