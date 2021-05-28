Відновлено роботу електронного сервісу для подання документів на призначення житлової субсидії в онлайн-режимі

У зв’язку зі змінами в Програмі житлових субсидій та затвердженням нових форм заяви і декларації для оформлення житлової субсидії інформуємо про відновлення роботи електронного сервісу для подання документів на призначення житлової субсидії в онлайн-режимі.

Доопрацьоване програмне забезпечення електронного сервісу «Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії» розпочало свою роботу у штатному режимі з 25 травня цього року.

Нагадуємо, що звернутися за оформленням житлової субсидії можна у будь-який зручний спосіб:

- через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;

- безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

- заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;

- через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики у розділі «Е-СЕРВІСИ» - «ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ» https://subsidii.mlsp.gov.ua

Органам соціального захисту населення доручено забезпечити вчасне опрацювання поданих з використанням електронного сервісу документів відповідно до вимог порядку надання житлових субсидій.

Також ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!!!

Відповідно до прийнятого Урядом рішення призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян (автоматично, шляхом самостійного отримання інформації органами соціального захисту населення з відповідних реєстрів та органів) крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи тощо);

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації (дітей, онуків, інших осіб, які зареєстровані, але за адресою призначення субсидії не проживають).

Источник: msp.gov.ua

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