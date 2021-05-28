Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:02
Просмотров: 86

Відновлено роботу електронного сервісу для подання документів на призначення житлової субсидії в онлайн-режимі

Відновлено роботу електронного сервісу для подання документів на призначення житлової субсидії в онлайн-режимі

У зв’язку зі змінами в Програмі житлових субсидій та затвердженням нових форм заяви і декларації для оформлення житлової субсидії інформуємо про відновлення роботи електронного сервісу для подання документів на призначення житлової субсидії в онлайн-режимі.

Доопрацьоване програмне забезпечення електронного сервісу «Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії» розпочало свою роботу у штатному режимі з 25 травня цього року.

Нагадуємо, що звернутися за оформленням житлової субсидії можна у будь-який зручний спосіб:

- через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;

- безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

- заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;

- через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики у розділі «Е-СЕРВІСИ» - «ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ» https://subsidii.mlsp.gov.ua

Органам соціального захисту населення доручено забезпечити вчасне опрацювання поданих з використанням електронного сервісу документів відповідно до вимог порядку надання житлових субсидій.

Також ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!!!

Відповідно до прийнятого Урядом рішення призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян (автоматично, шляхом самостійного отримання інформації органами соціального захисту населення з відповідних реєстрів та органів) крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи тощо);

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації (дітей, онуків, інших осіб, які зареєстровані, але за адресою призначення субсидії не проживають).

Источник: msp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковчанам рассказали, как зарегистрировать место проживания онлайн за четыре шага (ФОТО)
Сегодня 08:29    2
Блокував військову частину ЗСУ під час окупації Криму: раднику міністра оборони РФ оголошено про підозру
Сегодня 08:20    27
Завдяки Фонду державного майна вперше розкрито всю інформацію щодо запасів корисних копалин підприємства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»
Сегодня 07:47    52
РУССКИЙ СЛЕД. Москва пыталась провести «черную» PR компанию против вакцины Pfizer
Сегодня 07:29    84
"Енергоатом" готовий судитися з РФ за втрачені у Криму активи
Сегодня 07:20    75
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 27 травня 2021 року
Сегодня 06:36    70
В Украину возобновились поставки российского сжиженного газа
Сегодня 06:09    158
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    107
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    126
В Украине возобновил работу сервис для онлайн-регистрации субсидий
27.05.2021 17:15    220
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 