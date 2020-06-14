Відновлюється робота усіх КПВВ на адмінмежі з Кримом

З 14 червня скасовується тимчасове припинення роботи КПВВ на межі з тимчасово окупованим Росією Кримським півостровом.

Відповідне рішення Кабінету Міністрів України міститься в постанові від 12 червня № 480. У КПВВ також мають з’явитися місця або приміщення для проведення медичного огляду

Водночас особам, які прибувають з Криму під час пандемії коронавірусу, доведеться пройти самоізоляцію. Згідно зі вказаним документом, у період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню захворювання COVID-19, прикордонники відмовлятимуть у виїзді з тимчасово окупованої території України особам, які не надали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома».

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»