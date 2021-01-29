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Відповіді на ТОП-3 питань щодо подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані

Відповіді на ТОП-3 питань щодо подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані

Близько місяця тому – 30 грудня 2020 року – був відновлений обов’язок подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. За цей час до нашого Контакт-центру вже надійшло багато питань. Ми відібрали для вас найпопулярніші з них та даємо відповідь.

Чи потрібно тепер подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані?

Так, якщо ви є суб’єктом декларування, який займає відповідальне та особливо відповідальне становище. Або ж ви займаєте посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків. Детальніше з переліком таких посад можливо ознайомитись за посиланням.

Якщо суттєві зміни у майновому стані відбулися у період, коли була скасована норма Закону, що передбачала подання повідомлень, чи потрібно подавати повідомлення тепер?

Ні, потрібно подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані лише щодо тих змін, які виникли з 30 грудня 2020 року. Про зміни у майновому стані, які виникли до цієї дати, повідомляти не потрібно.

Якщо член моєї родини придбав майно, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, чи потрібно подавати повідомлення про зміни у майновому стані?

Ні, інформація про отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.

Нагадуємо, що обов’язок окремих суб’єктів декларування подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані відновлено після набрання чинності змін до Закону України «Про запобігання корупції».

Докладніше про те, як правильно подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, можна дізнатися за посиланням: https://bit.ly/3oo2NSF

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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