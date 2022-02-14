Відсьогодні люди 60+ можуть оплатити комунальні з коштів "єПідтримка".

Як передає Укрінформ, про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

"Відсьогодні люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів "єПідтримки". Термін, коли ви можете витратити 1000 грн, теж збільшився. Уже не 4 місяці, а 9", - зазначив Федоров.

Як повідомлялося, з 19 грудня 2021 року в Україні офіційно запрацювала державна програма "єПідтримка", що передбачає виплату тисячі гривень громадянам, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19. Кошти може отримати кожен громадянин України, котрий досяг 18 років і має в застосунку "Дія" зелений COVID-сертифікат вакцинації.

Уряд 19 січня 2022 року ухвалив рішення щодо розширення цієї держпрограми. З 24 січня повністю вакциновані українці віком від 60 років можуть витратити 1000 грн на ліки.

24 січня Президент Володимир Зеленський заявив про те, що протягом лютого буде розширена програма "єПідтримка" для людей старшого віку. Вони матимуть можливість оплатити комунальні послуги "ковідною" тисячею.

Глава держави також повідомив, що українцям, які отримають бустерну дозу вакцини від коронавірусу, планують виплатити по 500 грн додатково до тисячі гривень, яку вони вже отримали за перші два щеплення.

Источник: www.ukrinform.ua/

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