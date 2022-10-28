"Відступ" та "ядерний удар" - стало відомо, що шукають росіяни в Google та Яндексі

У мережі представили новий аналіз трендів Google та Яндекс у Росії. Жителі країни-агресора перестали цікавитися так званою "денецифікацією", яка була популярним пошуковим запитом після 24 лютого. Після звернення кривавого диктатора Путіна із цим словом кількість показів складала мільйон на місяць. Нині ж – не більше 80 тисяч. Про це повідомляє Верстка.

Тепер росіяни цікавляться "відступом" та "ядерним ударом". Кількість запитів за словом "відступ" перевищила 216 тисяч. Показник у 6 разів більший за той, який був у липні чи серпні. Кількість запитів щодо словосполучення "ядерний удар" становила 182 тисячі. І тут показник у 5 разів більше, ніж у серпні.

Джерело: toneto.net

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