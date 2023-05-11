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Відтепер основним законом московії стає кримінальний кодекс, а не конституція

Відтепер основним законом московії стає кримінальний кодекс, а не конституція

Тобто відповідальність, а не права та обовʼязки.

Правова система мордору підрегульовується так, що де-факто пересічний громадянин переходить на баланс держави і стає її матеріально-технічною цінністю. Це зобовʼязує бездумно виконувати всі урядові вказівки та накази:

● За першим свистком брати до рук, автомат, лопату чи непідйомні борги держави.

● Кримінальний кодекс пильнуватиме за тим, щоб кожен рускій залишався відповідальним перед державою, інакше йому автоматично впаяють якусь статтю: чи 5 років за фейки, 25 інакодумство, чи довічне - за державну зраду.

● Є також бонусні статті КК - за заклики введення санкцій чи співпрацю з міжнародним кримінальним судом… тим самим, який виписав повістку бункерному до Гааги.

Сучасна РФ інтенсивно галопує назад, у 1933 рік, у минуле століття, коли вождь і учитель Йосип Сталін досягнув апогею у перетворенні людини на нікчемний елемент системи. Для повного відтворення цієї епохи залишилося небагато: ввести трудодні, запровадити індустріальне рабства, трудові ГУЛАГи та провести колективізацію.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/764

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Темы: росія

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