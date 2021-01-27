Відтепер солдатське меню у всіх військових частинах формуватимуть за єдиним каталогом

У тих військових частинах, де донедавна організовували харчування за системою аутсорсингу, та де головною проблемою переходу на нову систему за Каталогом була відсутність підготовлених фахівців продовольчої служби, нині закуповуватимуть дві послуги: з доставки продуктів за Каталогом, і з організації та приготування солдатського меню.

Наприкінці минулого року Міністр оборони України підписав наказ № 490 від 24 грудня 2020 року, яким затвердив Інструкцію з організації харчування особового складу ЗС України з застосуванням Каталогу продуктів харчування під час закупівлі послуг щодо забезпечення харчуванням. За роз’ясненнями журналіст АрміяInform звернувся до заступника начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ полковника Олександра Хмиза.

Спершу нагадаємо нашим читачам, за якою системою було організовано харчування військовослужбовців до кінця 2020 року.

По-перше, харчування за Каталогом було запроваджено реформою ще у 2015 році з поступовим переходом армії на цю систему. Це система, за якої суб’єкт господарювання постачає харчові продути за Каталогом, затвердженим наказом Міністерства оборони. При цьому військова частина зберігає продукти, формує меню, готує страви та забезпечує їхню роздачу самостійно.

По-друге, функціонував аутсорсинг. За ним харчувалися військові частини, які мають значно меншу чисельність особового складу, дислоковані по різних регіонах України та мають свої місця постійного базування. За договорами військовослужбовці цих військових частин отримують готові страви. Суб’єкт господарювання постачає харчові продукти, готує страви та забезпечує їхню роздачу, миє посуд, прибирає й утилізує залишки. Проте виникало питання, як досягти якості й асортименту страв на солдатському столі, що дозволяє забезпечити харчування з використанням Каталогу продуктів.

Повне переведення військових частин на систему харчування за Каталогом мало статися ще у 2019 році, але цей перехід не було завершено у зв’язку з судовим позовом одного з ФОПів про визнання протиправним та нечинним наказу Міністерства оборони України від 4 березня 2019 року № 90 «Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних Сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році». Розгляд цієї справи тривав з липня 2019 року по березень 2020 року і врешті-решт суд став на сторону оборонного відомства.

До того ж основною проблемою для повного переходу на систему харчування за Каталогом з організацією харчування власними силами є дефіцит підготовлених фахівців продовольчої служби. Адже потрібна значна кількість особового складу, який забезпечить безперервність цього процесу, а це ще близько 3000 посад. Міністерство оборони продовжує роботу щодо врегулювання цієї проблеми. Розглядаються різні варіанти такі, як внесення змін до закону, що регламентує чисельність Збройних Сил, надання можливості командиру частини децентралізовано закуповувати послугу на місці. Однак ці ініціативи потребують часу для їх реалізації, тому для частин, в яких відсутні фахівці продовольчої служби, крім постачання замовленого асортименту продуктів, визначеного Каталогом, додатково закуповується послуга з організації харчування. Водночас у частинах, які забезпечені персоналом для організації харчування, залишається вже звична система із застосуванням Каталогу.

Принципова відмінність такої системи від аутсорсингу передусім у тому, що асортимент, принцип планування страв та здійснення контролю за наданням послуг із організації харчування стає більш прозорим.

− Так ми досягаємо для всіх однаково якісного харчування: усі військові частини ЗС України харчуватимуться за Каталогом, − зазначив полковник Хмиз.

За словами Олександра Сергійовича, в тих військових частинах, де немає штатного персоналу для забезпечення харчування, проведено тендер із закупівлі послуги з організації харчування. Це комплекс послуг, що включає послугу забезпечення комплектами продуктів за Каталогом та послуги щодо забезпечення харчуванням (приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, облік та видача продуктів харчування, приготування страв, підтримання їдалень та складів у належному санітарному стані, комунальні виплати тощо).

Тепер щодо затвердженої Інструкції. Цей документ регулює особливості організації харчування особового складу із застосуванням Каталогу продуктів під час закупівлі послуг щодо забезпечення харчуванням. В Інструкції прописано порядок планування забезпечення послугами з організації харчування військової частини та особливості ведення обліку та звітності.

− Інколи перехід на систему харчування за Каталогом подається як щось фантастичне та надзвичайне. Потрібно врешті-решт зрозуміти, що організація якісного харчування наших військовослужбовців у нормальних умовах — це звичайний процес, який вже давно на часі. І цей процес незворотній, − підсумував полковник Хмиз.

Источник: armyinform.com.ua

Автор: ндрій Задубінний, кореспондент АрміяInform

Новости портала «Весь Харьков»