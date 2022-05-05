Відтепер в Україні можна розмитнити гуманітарний вантаж із допомогою Е-декларації. Розповідаємо, як це зробити

Скористатися сервісом можна за посиланням (https://customs.help.gov.ua/ukr/import-notification/).

● Як це працює, якщо ви не користуєтеся електронним підписом та сервісами BankID і MobileID:

- Заповніть Е-декларацію для гуманітарного вантажу;

- Після отримання декларації надрукуйте її та підпишіть;

- Передайте документ представнику митниці під час проходження українського кордону.

● Якщо ж ви громадянин України та користуєтесь сервісами електронний підпис, BankID, MobileID, то можете оформити Е-декларацію через Єдине вікно Держмитслужби (http://cabinet.customs.gov.ua/).

Источник: https://t.me/spravdi/7284

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