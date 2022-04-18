Вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского

"Делаем все для обеспечения обороны. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто действительно помогает всем, чем может помочь.

Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы, но не спешит на помощь, должны знать, что от них зависит судьба этой битвы. Судьбы людей, которые могут быть спасены".

● Российские войска готовятся к наступательной операции на востоке нашего государства. Хотят буквально добить Донбасс.



● Продолжаются постоянные обстрелы Харькова. Сегодня российские войска ударили по улицам Культуры, Шевченко и Дарвина. По состоянию на эту минуту в списке погибших от этого удара пятеро харьковчан, не менее 15 раненых. Только за 4 последних дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 ранены.



● Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях. Там строят пыточные. Похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин. Шантажируют учителей.

Воруют деньги, направленные на выплату пенсий. Блокируют и воруют гуманитарную помощь. Доводят людей до голода.



● Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "днр" и "лнр". Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должно быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем.



● Хочу сегодня еще раз поддержать всех, кто борется за Украину в городах и общинах юга Украины. Саботируйте распоряжение оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Протестуйте.



● Каждый переселенец может получить пособие на жилье. Ежемесячно это 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка. Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а уже со среды – в «Дії».



● Продолжается сбор заявлений через "Дію" по поводу разрушенного или поврежденного жилья.



● Призываю работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. За каждого переселенца предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление также можно будет подать на портале "Дія".



По материалам: president.gov.ua

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