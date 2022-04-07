Велика битва за Донбас та повторний наступ на Київ. ЗСУ розповіли про наміри ворога

Найближчим часом російські окупанти будуть намагатися взяти під контроль Донецьку та Луганську області, після цього слід очікувати повторного наступу на Київ. Про це повідомив бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Найближчим часом (ворог – ред.) буде намагатиметься взяти під контроль Донецьку та Луганську області, після цього слід очікувати повторний наступ на столицю. З цією метою вживається низка заходів, збільшується зовнішнє коло оборони Києва та Київської області. Вживаються заходи щодо нарощення потенційного обладнання, підготовки особливого складу…Здійснюємо навчання, щоб бути готовими, на відбиття”, – сказав Грузевич.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну із застосуванням численної кількості зброї.

Про це він сказав під час брифінгу в Брюселі.

“Битва за Донбас буде нагадувати вам, кажу це з жалем, але це правда, буде нагадувати Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисячів танків, броньованої техніки, літаків та артилерії. Це не буде локальна операція росії із врахуванням того, як вона до цього готується”, – каже Дмитро Кулеба. Також чиновник додав, що в росії є свої плани, а в Україні – свої, тому результат битви вирішиться безпосередньо на полі бою.

Наразі окупанти саме під Ізюм стягують важку технику, щоб розпочати наступ на Донбасс. Про це розповів начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.

Місто Ізюм, на жаль, знаходиться під тимчасовим контролем російських окупантів. Поблизу міста в напрямку Донецької області ведуться запеклі бої. Окупанти накопичують всі свої сили, які в них залишились. В нас є інформація, що в місті з’являється нова техніка та перекидаються війська з інших їхніх угруповань”, – розповів Стрельник.

Місцевих мешканців Луганської, Донецької та прикордонних до них районів Харківської області наразі евакуюють.

Агентство Телевидения Новости