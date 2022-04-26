Велика Британія скасує мита на всі товари з України, пише Reuters

▪️Тарифи будуть знижені до нуля, а всі квоти скасовані на прямий запит президента України Володимира Зеленського, повідомив британський уряд у понеділок. Цей крок дасть поштовх для українського бізнесу. Нині середнє мито на український імпорт становить близько 22%.

Водночас, Британія оголосила нову заборону на експорт до росії - цього разу технологій та товарів, які, як стверджує британська влада, можуть використовуватись проти України. Під заборону потрапляє обладнання для перехоплення та моніторингу, але яке конкретно – не уточнюється.

Источник: https://t.me/Sharpreview/13296

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