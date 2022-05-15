Великий откос

Деморализация "второй армии мира" бьёт все мыслимые и немыслимые антирекорды. Бесславная юрба, ведомая безмозглыми командирами, катастрофически проиграла битву за Харьков. Панику усиливают сообщения, тщательно скрываемые росСМИ, о разгроме от одной до двух БТГ оккупантов под Белогоровкой. Здесь при форсировании Северского Донца в труху одномоментно превратились 90 единиц техники "второй армии мира" с экипажами и пехотой. Для отвлечения внимания от преступного провала российского командования, ГРУ организовала постановочный несмертельный обстрел пропагандистов RT под временно оккупированным Докучаевском. Циничным разносчикам информационной заразы нет дела до гибели сотен единиц солдатни под Белогоровкой, они скорбят, что лёгкие осколочные ранения получили двое черноротых. Знай, путинский солдат, цену твоей жизни.

Кремлю плевать, сколько ещё молодых парней своими трупами повысит жирность украинских черноземов. Темник о том, что "спецоперация" идёт строго по плану и строго по графику, остаётся в ходу. Несущаяся в пропасть путинская машина смерти нуждается в дополнительном людском топливе. Сколько ещё десятков тысяч солдат и офицеров нужно отправить на кладбищенские аллеи, чтобы временно отсрочить официальное кремлевское признание: "мы бездарно проиграли затеянную нами агрессивную авантюру"?

Путин прекрасно знает, что он превратился в зловонный политический труп, и держится у власти, пока гибнут пацаны, обманутые очередной убогой агиткой про бегущего в шлемафоне мальчика Алёшу.

Однако, резервов для растягивания агонии сил вторжения почти нет, тем более, что боеспособность новых БТГ практически нулевая. При этом Путин категорически боится объявить о всеобщей мобилизации, видя в ней угрозу военного переворота и повсеместных народных восстаний. Он дал подлое указание загребать призывников скрытно. Но привыкшие к повсеместному обману россияне объявили режиму тотальный бойкот. Вместо подъёма волны патриотизма происходит массированое уклонение половозрелых и годных к строевой российских мужиков от армии любыми путями.

Общий настрой удручающий для военкомов, которые не под каким соусом не могут выполнить спущенные сверху планы комплектации новых партий пушечного мяса. Желающих воевать за плешивого старикана и его кабаевский приплод бастардов, жирующийх в Швейцарии, нет от слова "совсем".

В лучших традициях очковтирательства пока еще формируется некая видимость проведения мобилизационных активностей. Картина укладывается в модель "пшик-мобилизации". Для примера, в родном для диктатора Питере числится около 29 тысяч призывников. Из них после получения повесток в военкоматы явились лишь 6271 человек, тогда как сверкнули пятками – 5452 призывника. Среди пришедших на комиссии свыше 35% признаны абсолютно непригодными к строевой даже по мерке "военного времени".

В цене не только "белые", но и "волчьи билеты", т.е. совершение нетяжкого преступления для того, чтобы сесть на кичу и не стать участником могилизации. Никакой мобилизации нет, но полиция и пограничники получили от военкомов "сторожевые листки с именами призывников", а в крупных организациях готовят списки на бронь – капкан захлопывается. Потому почти каждый день "коктейлями Молотова" забрасывают здания военкоматов.

Среди тех, кого загребли, вместо мыслей о защите гниющего путинизма, только желание быстрее перейти в категорию непригодных и покинуть зону "СВО". Жены смертников уже поняли, что выплаты за "двухсотых" – путинский лохотрон, и в разговорах с мужьями советуют им как технично имитировать падение с танка, сделать правдоподобное членовредительство или попасть в дисбат.

Последний гвоздь в гроб росармии – заявление переобувшегося сателлита РФ Лукашенко, который публично призвал беларускую армию "взять урок" у ВСУ, умело одолевающих превосходящие силы противника. Занавес.

Источник: https://t.me/sytosokrata/628

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