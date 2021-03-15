Великобритания будет наращивать потенциал для проведения кибератак: заявление Джонсона

Великобритания должна наращивать потенциал для проведения кибератак против иностранных противников. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон перед публикацией обзора по стратегии национальной безопасности, который премьер должен представить парламенту.

«Кибернетическая мощь революционизирует то, как мы живем и ведем наши войны, точно так же, как это произошло с авиацией 100 лет назад», — говорится в заявлении премьера.

В нем отмечается: «В обзоре будет изложена важность развития кибертехнологий для нашего нынешнего образа жизни — будь то победа над нашими врагами на поле боя, повышение уровня безопасности Интернета или разработка передовых технологий для улучшения жизни людей».

В заявлении Джонсона также указано, что Национальные кибервойска будут иметь постоянную базу дислокации в северной Англии. В их задачу входит противодействие различным видам угроз: от работы иностранных систем ПВО до мобильных устройств людей, которых правительство считает серьезными преступниками или террористами.

Источник: sprotyv.info

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