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Великобритания не собирается выплачивать откупные Брюсселю

Великобритания не собирается выплачивать откупные Брюсселю

Великобритания не станет выплачивать 39 млрд фунтов стерлингов «откупных» Брюсселю после выхода из состава Евросоюза, если тот не пойдет на заключение нового торгового соглашения.

Такую жесткую позицию озвучил министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб в интервью газете The Sunday Telegraph, пишет DW.

Помимо заключения соглашения о Brexit, который предусматривает выплату 39 млрд фунтов стерлингов Брюсселю, механизм выхода Великобритании из состава ЕС требует выработать стандарты «наших новых отношений», подчеркнул министр. Рааб считает, что ситуация, при которой только одна сторона честно выполняет свою часть сделки, в то время как вторая чего-то ждет или вообще не намерена выполнять условия, недопустима.

Напомним, что 19 июля Мишель Барнье, глава делегации ЕС на переговорах о Brexit, встретился с Раабом, после чего заявил, что «различные элементы, содержащиеся в новом плане Лондона по Brexit, «открывают путь к конструктивным дискуссиям», однако британские предложения должны быть практичными и не содействовать дальнейшей бюрократизации.

Источник: petrimazepa.com

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