Великобритания планирует передать ВСУ ракеты Brimstone

Это 50-килограммовые и 1,8-метровые ракеты класса «земля-земля» или «воздух-земля». Brimstone применяются против быстро движущихся наземных и морских целей.

Дальность поражения: Brimstone I – более 20 км с самолетов, 12 км с вертолетов; Brimstone II – более 60 км и 40 км соответственно. Максимальная скорость – сверхзвуковая (~450 м/с). Стоимость одной – около $150 000.

О намерениях предоставить Украине Brimstone сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова Джонсона после его разговора с американским президентом Джо Байденом.

«Одна из систем, которую мы рассматриваем… состоит в том, чтобы суметь установить несколько Brimstone на транспортные средства, чтобы посмотреть, будет ли это работать», – сказал Джонсон.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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