Великобритания предлагает создать «Содружество наций»

Итальянское издание Corriere della Sera пишет о британских планах создания «Европейского содружества», прототипом которого является «Содружество наций» под эгидой Лондона. В новом объединении Великобритания хочет видеть страны Балтии, Польшу, Украину, а в будущем и Турцию. Идеологической основой «Содружества» должны стать национальный суверенитет, либеральная экономика и непримиримое отношение к военной угрозе со стороны РФ.

● «Брексит» стал ударом по ЕС. Новый проект Джонсона может и вовсе разрушить Евросоюз. И это неприятный вызов для Франции и Германии – моторов ЕС, которые все еще осторожно относятся к России. Если ЕС откажет Киеву в статусе кандидата на вступление, то привлекательность британского проекта для непримиримых к России стран Восточной Европы лишь возрастет.

● А что же Украина? Проект Джонсона – козырь для нее. Она будет давить на ЕС. И если ЕС все-таки откажет Киеву, то у него уже есть запасной европейский проект.

https://www.corriere.it/economia/finanza/22_maggio_26/piano-segreto-boris-johnson-dividere-l-ucraina-russia-ue-commonwealth-europeo-02d3b232-dc6b-11ec-b480-f783b433fe60.shtml

Источник: https://t.me/Sharpreview

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