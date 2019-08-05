Великобритания предупреждает ЕС о "жестком" BREXIT

В британском правительстве заявили, что ЕС должен дать своему главному переговорщику мандат на пересмотр соглашения о выходе Соединенного Королевства из блока, а иначе произойдет "жесткий" Brexit.

Об этом сообщает BBC.

"Британский правительственный секретарь по вопросам Brexit Стивен Баркли призвал в воскресенье ЕС позволить своему главному переговорщику Мишелю Барнье пересмотреть условия предыдущего, провалившегося, договора о выходе Великобритании из ЕС, иначе однозначно состоится Brexit без соглашения", - говорится в сообщении.

При этом Баркли отметил, что после майских выборов в Европарламент "политические реалии" в Европе изменились. А также подчеркнул, что, по словам Барнье, пока нет никакой возможности обсуждать изменения в соглашение о Brexit, поскольку "жестко ограничен инструкциями ЕС".

Источник: prm.ua

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