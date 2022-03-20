Что дает статус беженца в Англии, и по каким программам можно приехать в страну сейчас.

На данный момент есть всего два способа легально находиться в Великобритании в статусе беженца. Родина Шекспира крайне неохотно принимает у себя граждан других стран и умышленно затягивает с процессом предоставления убежища. Разберемся, как попасть в Англию как беженец, и какие существуют варианты.

Великобритания для украинцев-беженцев - два пути переезда

Борис Джонсон обещал, что его страна активно будет помогать украинцам, бегущим от войны, а ее граждане предоставят жилье и поддержку. На самом деле, даже судя по соцсетям, сами англичане не особенно рвутся к таким действиям, хотя Бенедикт Камбербэтч готов принять беженцев, а это не может не обнадеживать.

Сейчас приехать в Англию, спасаясь от военных действий, можно двумя способами:

Близкие родственники

Глава британского МВД Прити Патель недавно заявила, что оказаться в Британии в статусе беженца может только украинец, близкие родственники которого там живут. При этом, получить визу нужно до въезда на острова. Даже если вы приехали в Кале - континентальный порт - вам, скорее всего, выдадут какие-то снеки и отправят обратно в Париж, Брюссель или Лиль.

Там вы заполняете онлайн-заявку и ждете неделю прежде, чем пройдете собеседование. Если всё-таки процедура закончится успешно, то в стране украинец легально сможет находиться до трех лет.

Программа спонсорства

Пару дней назад Великобритания объявила еще об одном варианте эмиграции из Украины для граждан страны. Вы можете приехать без визы и родственников в стране, но только если найдете себе спонсора среди резидентов. При этом, резидентом считается не только гражданин, но и любой человек, который проживает в Англии законно. Обязательство у спонсора только одно - на полгода предоставить жилье украинцу.

Государство компенсирует спонсору 350 фунтов за каждого украинца, а беженец, в свою очередь, получает доступ к рынку труда и медицинскому обслуживанию. Легально находиться в стране можно три года.