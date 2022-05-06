Великобритания ввела санкции против компании Evraz Абрамовича

Правительство Великобритании ввело санкции в отношении Evraz plc, которую контролирует российский олигарх Роман Абрамович. Металлургическая и горнодобывающая компания работает в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства россии, пишет «Bloomberg».

«Сегодняшнее замораживание активов означает, что ни один гражданин Великобритании или компания не могут вести с ними дела. Evraz производит 28% колесных пар и 97% рельсов в России. Это жизненно важное предприятие, поскольку россия использует железные дороги для перемещения войск и их снабжения на линии фронта на Украине», — говорится в сообщении.

Крупнейшими акционерами компании являются Роман Абрамович (28,64%) и его бизнес-партнер Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd., 19,32%).

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»