Венесуела. Союзники росії знищуються — це добре для України - Ярош

Боже, дякую за те, що тварюка-путін — просто "міль", не варта уваги…

Крові, звичайно, він нам ще попʼє, та у геополітиці він вже ніхто…

І ті, хто кричить про невдалу долю венесуельського народу, "вільну Палестину" тощо, хто кричить "про зміну світового устрою", про "право сили", а не "право міжнародного права", чомусь ніколи не звертали уваги й не слали дебільні флотилії до берегів українського Криму, де корінний кримськотатарський народ, сповідуючи іслам, з 2014 року перебуває в черговій окупації; не проводили автопробігів у Бучу; не зважали на тотальне знищення Херсона тощо-тощо…

● Чомусь ця вся лівацька публіка мовчить про злочини пацаків в Україні… Чомусь для них проерефівський диктатор Мадуро набагато цінніший трирічного дитяти і його мами, які ось-ось загинули в Харкові, а їх бездиханні тіла дістали з-під завалів їхнього мирного будинку…

Вам йдеться про "міжнародне право"? Немає його з 2014 року! Немає ніякого міжнародного права!

І те, що американці провели дуже вдалу спеціальну військову операцію, без втрат особового складу, у Венесуелі, — це чудово!

На одного союзника кремля може стати менше…

Ще б так вийшло з Іраном… а ще б стерти з лиця землі комуняк північної Кореї… було б супер!

Всі, хто є союзниками ерефії — вороги.

Якщо ці вороги знищуються — це добре для України.

Джерело: espreso.tv

Про автора. Дмитро Ярош — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, колишній лідер та засновник організації "Правий сектор", член-засновник організації "Тризуб", командувач Української добровольчої армії

Новости портала «Весь Харьков»