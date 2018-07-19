Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:36
Просмотров: 76

Венгрия планирует выход из глобального договора ООН о миграции

Венгрия планирует выход из глобального договора ООН о миграции

Венгрия планирует выход из глобального договора ООН о миграции. Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции будет официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре этого года.

«Этот документ полностью противоречит интересам безопасности Венгрии. Этот пакт создает угрозу миру с точки зрения того, что он может вдохновлять миллионы (мигрантов – дор.ред)», - заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярто, передает Reuters.

Стоит отметить, что договор поддерживает миграцию и называет ее одним из прав человека, однако это, по словам Сиярто, неприемлемо для его страны. Таким образом, получается, что всех венгров-мигрантов можно будет высылать обратно на родину, если это не право.

Напомним, на прошлой неделе в штаб-квартире ООН завершились межправительственные переговоры по Глобальному соглашению о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. Как отметил генсек организации Антониу Гутерриш, это первое глобальное соглашение, нацеленное на то, чтобы более эффективно регулировать международную миграцию. По его словам, это отвечает интересам всех государств и поможет гарантировать соблюдение прав мигрантов.

Источник: petrimazepa.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Венгрия выдвигает Украине новые "языковые" претензии, - Гриневич
11.07.2018 13:55    226
Закарпатські угорці пишаються, що не знають української мови - глава комітету Ради Європи
20.06.2018 09:14    264
В Венгрии вновь запели о «нарушении прав соотечественников», проживающих на Закарпатье
19.06.2018 10:28    167
Венгрия объявила тревогу из-за самолета из Украины – СМИ
10.06.2018 16:07    627
Абсурдный матч с двумя голами в свои ворота
10.06.2018 12:56    206
МИД Польши призвал генсека НАТО помочь Украине в конфликте с Венгрией
28.05.2018 07:53    176
Правительство Орбана на первом заседании приняло "Меморандум защиты закарпатских венгров"
22.05.2018 09:11    200
Дала заднюю: Венгрия отменила свой ультиматум Украине
04.05.2018 06:25    650
Выборы в Венгрии: сценарий диктатуры
09.04.2018 10:20    309
Венгрия, втихую, ремонтирует дюжину Ми-24 на российском предприятии, находящемся под санкциями!
29.03.2018 06:46    314
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 