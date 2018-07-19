Венгрия планирует выход из глобального договора ООН о миграции. Глобальное соглашение о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции будет официально одобрено на международной конференции в Марракеше (Марокко) в декабре этого года.

«Этот документ полностью противоречит интересам безопасности Венгрии. Этот пакт создает угрозу миру с точки зрения того, что он может вдохновлять миллионы (мигрантов – дор.ред)», - заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярто, передает Reuters.

Стоит отметить, что договор поддерживает миграцию и называет ее одним из прав человека, однако это, по словам Сиярто, неприемлемо для его страны. Таким образом, получается, что всех венгров-мигрантов можно будет высылать обратно на родину, если это не право.

Напомним, на прошлой неделе в штаб-квартире ООН завершились межправительственные переговоры по Глобальному соглашению о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. Как отметил генсек организации Антониу Гутерриш, это первое глобальное соглашение, нацеленное на то, чтобы более эффективно регулировать международную миграцию. По его словам, это отвечает интересам всех государств и поможет гарантировать соблюдение прав мигрантов.

Источник: petrimazepa.com

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