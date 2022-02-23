Вентиляция, телефонная связь и вещи первой необходимости: готовность бомбоубежищ в Харькове

Это бомбоубежище на территории ТЭЦ-3 по улице Энергетической было введено в эксплуатацию в 1987 году. Находится оно на глубине 5 метров и может оградить от любого оружия, кроме ядерного. На случай чрезвычайной ситуации здесь смогут спрятаться 400 человек. 200 рабочих, которые будут обеспечивать работу предприятия, и столько же жителей микрорайона. Бомбоубежище сможет существовать автономно, рассказывает директор ТЭЦ-3 Игорь Тюпа.

Игорь Тюпа, директор филиала Теплоэлектроцентраль-3

Есть аккумуляторные батареи, которые позволят нам развернуть освещение, запас воды, питьевая вода. Можно будет оказать первую медпомощь, потому что у нас медпункт на территории. Все службы, которые могут поддерживать жизнеобеспечение

Помещение оснащено вентиляцией, телефонной связью, комнатами гигиены, канализацией, медикаментами, средствами защиты, местами для еды, есть даже комната больных ковидом. Для обслуживания защитного сооружения создано специальное звено из 15 человек. Для проведения химической и радиационной разведки создан специальный пост из 3 человек. Заполнение производится по сигналу штаба по чрезвычайным ситуациям.

Игорь Тюпа, директор филиала Теплоэлектроцентраль-3

У нас есть из вещей первой необходимости — комплекты постельных принадлежностей, противогазы, ложки-вилки, посуда, средства личной гигиены, комплектов одежды нет, но у сотрудников есть

Состояние бомбоубежища сегодня проверил мэр Харькова Игорь Терехов. Говорит, замечаний нет, ведь с 2014 года подготовке укрытий было уделено большое внимание. Для этого из бюджета города было выделено 30 млн. гривен. Все находящиеся на территории города укрытия обозначены на виртуальной карте. Относительно табличек обозначения, говорит Терехов, их разместят в случае необходимости.

Игорь Терехов, городской голова Харькова

У нас полностью все подготовлено. Все есть. Я могу сказать, что, если будет такая команда – никто самостоятельно в данных ситуациях не имеет права действовать. Должна быть четкая вертикаль власти, особенно в ЧС. Поэтому будет команда — тут же будет все развешено, если это будет необходимо

Бомбоубежища и укрытия Харькова готовы вместить 1,5 миллиона человек. В городе 4 тысячи 200 простейших укрытий и более 300 защитных сооружений гражданской защиты. Также есть сооружения двойного назначения – метрополитен, подземные паркинги и переходы

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