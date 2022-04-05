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Верещук: План роботи гуманітарних коридорів 5 квітня 2022 року

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті

Попри обіцянки свого керівництва, окупаційні війська нікому не дають проїхати до Маріуполя.

Окупанти заблокували представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин вночі їх звільнили та відправили в сторону Запоріжжя.

З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті.

Також з міста Мангуш до Бердянська прямує 7 автобусів у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які зберуть у місті людей для евакуації до міста Запоріжжя.

Крім цього, на блокпості у Василівці зараз чекають на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів, з міста Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів по маршруту до Бердянська.

З міста Токмак до Запоріжжя.

З міста Запоріжжя до 10.00 планується відправка автобусів для евакуації з гуманітарною допомогою.

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

З міста Лисичанськ до міста Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

З міста Попасна до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

З селища Гірське до міста Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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