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Верховна Рада підтримала законопроєкт про скасування неактуальної системи маркування аудіовізуальних творів

Верховна Рада підтримала законопроєкт про скасування неактуальної системи маркування аудіовізуальних творів

4 березня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні урядовий проєкт Закону України № 3474 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних». За це рішення проголосували 308 народних депутатів.

«Працюючи над цим документом ми врахували пропозиції міжнародних асоціацій правовласників та українських профільних асоціації, що представляють інтереси музичної індустрії. Підтримка цього законопроєкту надасть можливість правовласникам застосовувати більш ефективні та сучасні засоби захисту своїх інтересів від піратської діяльності», - прокоментував заступник Міністра Олександр Романішин.

Зокрема, документ передбачає:

● втрату чинності Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»;

● виключення положень законодавства щодо адміністративної і кримінальної відповідальності за відсутність контрольних марок.

Таким чином, це дозволить відмовитися від застарілої системи маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм (на компакт-дисках та інших матеріальних носіях), який призводить до зайвих витрат законних розповсюджувачів і є неефективною процедурою захисту від порушень авторського права і суміжних прав.

Источник: me.gov.ua

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