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Верховна Рада прийняла у першому читанні Проєкт Закону про розпаювання земель державних підприємств

Верховна Рада прийняла у першому читанні Проєкт Закону про розпаювання земель державних підприємств

Верховна Рада України підтримала у першому читанні Проєкт Закону № 3012-2 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)». Зокрема, за цей законопроект проголосувало 267 народних депутатів.

“Метою цього законопроєкту є оптимізація процедури приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств. Ухвалення законопроекту забезпечить визначення на законодавчому рівні чіткого та працюючого механізму приватизації земель державних с/г підприємств, установ, організацій, що сприятиме реалізації працівниками таких підприємств права на одержання земельної частки (паю)”, - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Проєктом Закону пропонується наступний порядок приватизації земель державних с/г підприємств, установ, організацій:

● Встановлюються правила, за яких приватизації підлягають лише землі державних с/г підприємств, установ, організацій.

● Запроваджуються норми, за якими приватизація земель с/г підприємств може здійснюватися як в процесі приватизації самих підприємств, так і без прийняття рішення про їх приватизацію, на підставі рішення органу, до сфери управління якого належить підприємство, а також при ліквідації підприємств.

● Встановлюється, що при приватизації земель підприємств здійснюється наступний розподіл їх сільськогосподарських угідь:

- до 40% земель розподіляється між працівниками підприємства та пенсіонерами з їх числа, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села (при цьому площа земель, що передається у власність одного працівника підприємства або пенсіонера з числа колишніх працівників підприємств визначається у розмірі середнього розміру земельної частки (паю) по району, а для працівників закладів соціальної сфери не може перевищувати 2 га);

- до 20 % земель передаються у власність учасникам бойових дій для ведення особистого селянського господарства (при цьому площа земель, що передається у власність однієї особи не може перевищувати 2 га);

- не менше 40% передаються в оренду на земельних торгах (крім випадків приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств).

У випадку приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств, землі, які залишились після розподілу між працівниками підприємства, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села та учасниками бойових дій, передаються в оренду на 50 років господарському товариству, у яке перетворюється підприємство.

— Несільськогосподарські угіддя та землі несільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні підприємства, при його ліквідації передаються до комунальної власності територіальних громад за місцем їх розташування.

Источник: me.gov.ua

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