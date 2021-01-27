Верховна Рада прийняла Закон про допуск іноземних військових на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях

Прийнято Закон "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях"

Верховна Рада України схвалила рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2021", українсько-британському навчанні "Козак Мейс - 2021", українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2021", українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2021", українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2021", українсько-польському навчанні "Три Мечі - 2021" та українсько-польському навчанні "Сільвер Сейбер - 2021".

Фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України у 2021 році, в сумі 38 559,44 тис. гривень планується здійснити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2021 рік за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війн» (КПКВ 2101020) за напрямом «Підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань».

Проект Закону зареєстровано за №4499.

Источник: rada.gov.ua

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