Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:12
Просмотров: 49

Верховна Рада прийняла Закон про допуск іноземних військових на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях

Верховна Рада прийняла Закон про допуск іноземних військових на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях

Прийнято Закон "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях"

Верховна Рада України схвалила рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2021", українсько-британському навчанні "Козак Мейс - 2021", українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2021", українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2021", українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2021", українсько-польському навчанні "Три Мечі - 2021" та українсько-польському навчанні "Сільвер Сейбер - 2021".

Фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України у 2021 році, в сумі 38 559,44 тис. гривень планується здійснити в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2021 рік за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війн» (КПКВ 2101020) за напрямом «Підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань».

Проект Закону зареєстровано за №4499.

Источник: rada.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: армия, рада

Читайте ещё:

Контррозвідка Служби безпеки України викрила факт розкрадання військового майна
Сегодня 08:39    36
Появление в Чёрном море американского боевого корабля с крылатыми ракетами, назвали сигналом Байдена Путину
Сегодня 07:55    98
Відтепер солдатське меню у всіх військових частинах формуватимуть за єдиним каталогом
Сегодня 07:18    110
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 26 січня 2021 року
Сегодня 06:34    77
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 25 січня 2021 року
26.01.2021 06:36    90
Військову техніку для армійців ремонтуватимуть швидше(ФОТО, ВІДЕО)
25.01.2021 10:16    203
Співпраця з НАТО: яке озброєння для ЗСУ закуплять через структури Альянсу
25.01.2021 09:53    188
США направили авианосную группу в Южно-Китайское море
25.01.2021 09:41    189
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 24 січня 2021 року
25.01.2021 06:35    117
США проведут испытание ракет, способных уничтожить флот России «в реалистичных условиях»
24.01.2021 07:51    225
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 